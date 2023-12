Este é o panorama do tempo para a cidade de Salvador (BA) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 25°C e 32°C, com sensação térmica de muito calor, oscilando entre 30°C e 42°C. O vento sopra predominantemente do Leste, com velocidades entre 8 km/h e 25 km/h. Não há previsão de chuva. O índice UV estará muito alto, variando entre 10,4 e 11. A umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 56% e 87%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para enfrentar dias quentes e úmidos em Salvador durante a primavera.