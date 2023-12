Este é o boletim do tempo para a cidade de Rio Grande (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará de 20°C a 26°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 17°C e 20°C. Na quarta-feira, a temperatura máxima será de 26°C e a mínima será de 20°C. Já na quinta-feira, a temperatura máxima será de 24°C e a mínima será de 20°C. Na sexta-feira, a temperatura máxima será de 24°C e a mínima será de 17°C. Esteja preparado para um tempo instável, com chuvas em alguns dias e sol em outros. Não se esqueça de se proteger do sol e de levar um guarda-chuva caso precise sair.