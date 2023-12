Para esta quarta-feira (20 de dezembro de 2023), na cidade de Rio Grande (RS), a temperatura variará entre 18°C e 23°C, caracterizando a primavera. Prepare-se para um dia com possibilidade de chuva a qualquer hora e ventos com velocidade entre 25 km/h e 41 km/h, soprando no sentido Leste-Nordeste. A umidade relativa do ar ficará entre 82% e 96%, deixando o tempo mais úmido. Fique por dentro das condições do tempo previstas para o dia de hoje em Rio Grande (RS).