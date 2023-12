Para esta segunda-feira (11/12/2023) na cidade do Rio de Janeiro (RJ), durante a primavera, a temperatura variará entre 21°C e 30°C. Haverá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Esteja preparado para um dia com variações climáticas e não se esqueça de se proteger do sol.