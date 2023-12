Este é o boletim do tempo para a cidade de Recife (PE) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima irá variar entre 30°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 23°C e 26°C. O céu estará parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e na noite em alguns dias. O vento irá soprar com velocidade moderada, na direção Leste-Nordeste e Nordeste. O índice de raios UV será muito alto, indicando a necessidade de proteção contra os raios solares. Esteja preparado para enfrentar o calor intenso e a umidade elevada.