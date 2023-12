Este artigo traz informações sobre o tempo em Recife (PE) para a próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima ficará entre 30°C e 31°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 25°C e 26°C. O índice UV será extremamente alto, variando entre 11 e 12, e a umidade relativa do ar ficará entre 50% e 80%. Fique atento às mudanças no tempo e proteja-se do sol durante o dia!