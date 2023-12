Este é o boletim do tempo para Porto Velho (RO) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 24°C e 32°C, com sensação térmica entre 25°C e 47°C. Haverá sol com algumas nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, e umidade relativa do ar elevada, variando entre 66% e 98%. Não se esqueça de se proteger do sol forte e de levar um guarda-chuva para as pancadas de chuva previstas.