Este é o boletim do tempo para a cidade de Porto Alegre (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 18°C e 27°C, com possibilidade de chuva em alguns dias. Esteja preparado para as variações de temperatura e a umidade elevada. Confira abaixo os detalhes para cada dia: 4/12/2023 (max 20°C/min 18°C), 5/12/2023 (max 22°C/min 18°C), 6/12/2023 (max 27°C/min 20°C), 7/12/2023 (max 25°C/min 20°C) e 8/12/2023 (max 25°C/min 19°C).