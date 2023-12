Este é o boletim meteorológico para Pelotas (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a cidade terá dias de sol com aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva na tarde e na noite. A temperatura variará entre 16°C e 31°C, com sensação térmica oscilando entre 19°C (frio) e 31°C (muito quente). Os ventos, soprando na direção Sudeste e Nordeste, terão velocidade entre 2 km/h e 23 km/h. Há uma probabilidade de chuva em alguns dias, com um total de 23mm ao longo da semana. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o tempo agradável da primavera em Pelotas (RS).