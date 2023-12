Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Passo Fundo (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará de 15°C a 29°C, com destaque para o dia 14/12/2023, quando a temperatura mínima será de 21°C e a máxima de 29°C. Haverá possibilidade de chuva em alguns dias, com índices moderados de radiação UV e alta umidade. Esteja preparado para um tempo quente e úmido, com pancadas de chuva em alguns momentos.