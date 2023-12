Este é o boletim do tempo para Palmas (TO) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 23°C e 35°C. Espera-se sol com algumas nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite em alguns dias, e ventos soprando em direção ao Leste-Nordeste. O índice UV será extremamente alto, e a umidade relativa do ar variará entre 42% e 96%, tornando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para enfrentar dias quentes e úmidos em Palmas (TO).