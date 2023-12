Este artigo traz as previsões do tempo para a cidade de Osório (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará de 21°C a 28°C e a mínima de 18°C a 21°C. O tempo será chuvoso na segunda e quinta-feira, enquanto na terça-feira haverá sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva na tarde. Na quarta-feira, o tempo será de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na tarde. Na sexta-feira, o tempo será ameno, sem previsão de chuva. Fique por dentro das condições do tempo em Osório e planeje suas atividades de acordo com as previsões.