Este artigo traz informações sobre o tempo em Natal (RN) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará entre 31°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 25°C e 26°C. O vento irá soprar em direção ao Leste-Sudeste, com velocidades entre 12 km/h e 27 km/h. Não há previsão de chuva. O índice UV será extremamente alto, variando entre 11,6 e 12. A umidade relativa do ar variará entre 54% e 83%, tornando o tempo um pouco úmido. Fique atento às mudanças no tempo e cuide-se bem!