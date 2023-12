Em Natal (RN), nesta terça-feira, 19 de dezembro de 2023, durante a primavera, a temperatura variará entre 24°C e 29°C. O tempo será de sol com algumas nuvens, com probabilidade de chuva de 42%, totalizando 10mm. O vento irá soprar de Leste-Nordeste, com velocidades entre 12 km/h e 15 km/h. O índice UV será de 7 e a umidade relativa do ar oscilará entre 60% e 88%. Esteja preparado para um dia quente e úmido em Natal (RN).