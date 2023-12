Este é o boletim do tempo para Maceió (AL) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima oscilará entre 30°C e 38°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 23°C e 32°C. O vento irá soprar em direção ao Nordeste e Leste, com velocidade entre 15 km/h e 31 km/h. Há probabilidade de chuva rápida durante o dia e na noite em alguns dias, mas em outros não há previsão de chuva. O índice UV será extremamente alto, variando entre 6,1 e 11,5. A umidade relativa do ar oscilará entre 50% e 94%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para o calor intenso e não se esqueça de se proteger do sol!