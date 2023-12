Confira a previsão do tempo para o próximo final de semana em Macapá (AP). Nos dias 9 e 10/12/2023, durante a primavera, a temperatura variará entre 25°C e 31°C. No sábado e domingo, respectivamente, teremos sol e aumento de nuvens pela manhã, seguidos de pancadas de chuva na tarde e na noite. Fique por dentro das condições do tempo e planeje seu final de semana com antecedência.