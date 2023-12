Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Macapá (AP) ao longo da próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará entre 31°C e 34°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 25°C e 26°C. Haverá sol com algumas nuvens em todos os dias, sem previsão de chuva. O índice UV será extremamente alto, variando entre 11,1 e 12,7. A umidade relativa do ar ficará entre 53% e 96%, tornando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para os efeitos do sol e mantenha-se hidratado. Acompanhe as atualizações do tempo e aproveite a semana!