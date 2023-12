Para esta quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023, em Lajeado (RS), a temperatura máxima será de 28°C e a temperatura mínima será de 21°C. A cidade estará na estação da primavera, e o tempo poderá apresentar sol com algumas nuvens, além de chuva rápida durante o dia e na noite. Esteja preparado para enfrentar as condições do tempo deste dia em Lajeado (RS).