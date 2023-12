Confira a previsão do tempo para João Pessoa (PB) nesta próxima semana de primavera: a temperatura variará entre 24°C e 36°C, com destaque para a terça-feira (12/12) e sexta-feira (15/12), quando os termômetros poderão chegar a 32°C e 36°C, respectivamente. Já as temperaturas mínimas variarão entre 24°C e 25°C. Fique atento às variações climáticas e aproveite o melhor da estação!