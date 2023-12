Este é o relatório do tempo para a cidade de Ivoti (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura irá variar entre 16°C e 26°C, com sensação térmica variando entre 13°C e 36°C. Haverá sol com muitas nuvens, períodos de nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora. A umidade relativa do ar irá variar entre 61% e 99%, deixando o tempo mais úmido. Esteja preparado para as condições do tempo e aproveite o que a cidade tem a oferecer!