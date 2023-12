Este é o boletim do tempo para Ivoti (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 17°C e 32°C. Na segunda-feira, teremos máxima de 26°C e mínima de 17°C. Na terça-feira, a temperatura máxima será de 29°C e a mínima de 17°C. Na quarta-feira, a máxima será de 31°C e a mínima de 18°C. Na quinta-feira, a temperatura máxima será de 32°C e a mínima de 18°C. Já na sexta-feira, teremos máxima de 28°C e mínima de 21°C. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite a semana!