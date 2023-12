Para este dia em Imbé (RS), que é uma sexta-feira de primavera, a temperatura variará entre 19°C e 22°C. O tempo estará nublado pela manhã, com possibilidade de garoa, e durante a tarde o sol aparecerá com diminuição de nuvens, tornando o tempo mais agradável. Já durante a noite, muita nebulosidade estará presente. Esteja preparado para enfrentar as variações climáticas deste dia em Imbé (RS).