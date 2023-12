Este é o boletim do tempo para Gravataí (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a cidade terá dias de sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva na tarde e na noite em alguns dias. A temperatura variará entre 18°C e 32°C, com sensação térmica oscilando entre 17°C e 34°C. O vento irá soprar predominantemente na direção Leste, com velocidade variando de km/h a 20 km/h. Há probabilidade de chuva em alguns dias, com um total de até 5mm. O índice UV será muito alto, variando entre 8,5 e 11. A umidade relativa do ar ficará elevada, variando entre 48% e 99%. Esteja preparado para as variações de temperatura e mantenha-se protegido dos raios UV.