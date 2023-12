Este é o boletim do tempo para a cidade de Goiânia (GO) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará entre 30°C e 34°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 21°C e 22°C. Prepare-se para dias quentes e úmidos, com sensação térmica de até 36°C. Fique atento às mudanças no tempo e proteja-se do sol!