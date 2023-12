Este é o panorama do tempo para a cidade de Goiânia (GO) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura irá variar entre 22°C e 33°C no dia 11/12/2023, entre 22°C e 30°C no dia 12/12/2023, entre 21°C e 30°C no dia 13/12/2023, entre 21°C e 30°C no dia 14/12/2023 e entre 21°C e 32°C no dia 15/12/2023. Haverá sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida durante o dia e na noite em alguns dias. Em outros, o céu ficará nublado, mas não choverá. Esteja preparado para as temperaturas elevadas e para a umidade do ar que deixará o tempo um pouco úmido.