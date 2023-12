Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Frederico Westphalen (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 18°C e 29°C, com destaque para a quarta-feira, dia 6/12, quando a sensação térmica poderá chegar a 37°C. Os dias serão marcados por sol com muitas nuvens, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Além disso, é importante ficar atento aos altos níveis de radiação UV, que poderão atingir índices extremamente elevados. Mantenha-se protegido e aproveite o melhor que a cidade tem a oferecer!