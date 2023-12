Este é o panorama do tempo para a cidade de Fortaleza (CE) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura irá variar de 24°C a 33°C no dia 4/12/2023, de 25°C a 32°C no dia 5/12/2023, de 24°C a 32°C no dia 6/12/2023, de 26°C a 32°C no dia 7/12/2023 e de 27°C a 32°C no dia 8/12/2023. Os dias serão de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na tarde e na noite em alguns dias. O vento terá velocidade entre 23 km/h e 34 km/h, soprando na direção Leste. A umidade relativa do ar irá variar entre 61% e 90%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para o sol intenso e a umidade elevada, e não se esqueça de se proteger da radiação UV.