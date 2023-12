Este é o relatório do tempo para a cidade de Florianópolis (SC) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 21°C e 28°C, com dias de sol e muitas nuvens, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. O vento irá soprar em direção ao Sudeste e Sul-Sudoeste, com velocidades variando entre 1 km/h e 35 km/h. A umidade variará entre 68% e 89%, tornando o tempo úmido. Esteja preparado para o tempo instável e leve um guarda-chuva caso precise sair de casa.