Este é o boletim do tempo para a cidade de Florianópolis (SC) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará de 24°C a 28°C, enquanto a temperatura mínima variará de 19°C a 24°C. O tempo será predominantemente chuvoso, com possibilidade de pancadas de chuva na noite. Além disso, haverá períodos de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Esteja preparado para um tempo quente e úmido, com altos níveis de radiação UV. Não se esqueça de proteger sua pele e de manter-se hidratado.