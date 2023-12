Confira a previsão do tempo para Eldorado do Sul (RS) neste final de semana. No sábado (9/12), durante a primavera, a temperatura máxima será de 26°C e a mínima de 17°C. Já no domingo (10/12), também durante a primavera, a temperatura máxima será de 25°C e a mínima de 19°C. O tempo será marcado por sol com muitas nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, ventos em direção ao Leste e umidade relativa do ar elevada. Esteja preparado para aproveitar o final de semana, mas não se esqueça de se proteger dos raios solares intensos e das pancadas de chuva.