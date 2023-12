Este é o panorama do tempo para a cidade de Eldorado do Sul (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 18°C e 27°C graus, com sensação térmica entre 15°C e 37°C graus. Haverá dias chuvosos e outros com sol e aumento de nuvens, mas também dias sem previsão de chuva. Esteja preparado para enfrentar um tempo variado e fique atento às mudanças no tempo.