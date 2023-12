Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Eldorado do Sul (RS) ao longo da próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 19°C e 32°C, com destaque para o dia 13/12/2023, quando a sensação térmica poderá chegar a 33°C. Haverá aumento de nuvens e pancadas de chuva em alguns dias, com probabilidade de chuva variando entre 15% e 41%. Fique atento às condições do tempo e proteja-se do sol intenso e das chuvas.