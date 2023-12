Este fim de semana em Cuiabá (MT), a temperatura variará entre 26°C e 36°C no sábado (2/12/2023), durante a primavera, e entre 25°C e 35°C no domingo (3/12/2023), também durante a primavera. O tempo será de sol com algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida durante o dia e na noite. Fique atento às altas temperaturas e proteja-se do sol!