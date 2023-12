Este é o panorama do tempo para a cidade de Cuiabá (MT) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará entre 29°C e 37°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 24°C e 25°C. Haverá sol com algumas nuvens, períodos de nublado e pancadas de chuva em diferentes momentos do dia. Esteja preparado para enfrentar as condições do tempo deste período em Cuiabá (MT).