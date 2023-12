Este é o relatório do tempo para a cidade de Cuiabá (MT) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima varia de 33°C a 38°C e a temperatura mínima varia de 24°C a 29°C. Haverá sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva previstas para a tarde e noite em alguns dias. Em outros dias, o tempo será nublado com chuva pela manhã e pode garoar na tarde e na noite. Fique atento às mudanças no tempo e se proteja do calor intenso e da chuva.