Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Cidreira (RS) para a próxima semana. Durante os dias 4 a 8 de dezembro, que correspondem na primavera, a temperatura variará entre 19°C e 26°C. No dia 4, a temperatura máxima será de 21°C e a mínima de 19°C. Já no dia 5, a temperatura máxima será de 20°C e a mínima de 19°C. No dia 6, a temperatura máxima será de 24°C e a mínima de 22°C. Para o dia 7, a temperatura máxima será de 23°C e a mínima de 20°C. Por fim, no dia 8, a temperatura máxima será de 26°C e a mínima de 19°C. Esteja preparado para enfrentar variações de temperatura e possibilidade de chuva em Cidreira durante a próxima semana.