Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Caxias do Sul (RS): no sábado (2/12/2023) a temperatura irá variar entre 19°C e 31°C, com sensação térmica entre 22°C e 36°C, e são esperadas pancadas de chuva na tarde e na noite. Já no domingo (3/12/2023), a temperatura ficará entre 20°C e 29°C, com sensação térmica entre 16°C e 24°C, e são esperadas chuvas rápidas durante o dia e na noite. Aproveite o fim de semana, mas não se esqueça de se proteger do sol e da chuva.