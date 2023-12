Este é o relatório do tempo para a cidade de Caxias do Sul (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará de 25°C a 30°C, enquanto a temperatura mínima variará de 16°C a 20°C. Haverá sol com algumas nuvens, chuva passageira, períodos de nublado e pancadas de chuva na tarde e na noite. A umidade relativa do ar variará entre 46% e 97%, deixando o tempo úmido. Fique atento às mudanças no tempo e proteja-se adequadamente.