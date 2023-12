Confira a previsão do tempo para Capão da Canoa (RS) nesta quinta-feira, 21 de dezembro de 2023, em pleno verão. A temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 23°C. O tempo terá sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na tarde e na noite. Esteja preparado para as mudanças do tempo e aproveite o melhor da estação.