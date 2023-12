Este fim de semana em Canoas (RS), o tempo estará quente e úmido, com a temperatura variando entre 20°C e 35°C no sábado (2/12/2023) e entre 18°C e 26°C no domingo (3/12/2023). No sábado, a primavera trará um tempo quente, enquanto no domingo, a temperatura será mais amena, mas ainda assim quente para a estação. Esteja preparado para um fim de semana com muitas nuvens e possibilidade de chuva em Canoas.