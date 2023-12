Este artigo traz informações sobre o tempo em Canoas (RS) para a próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 18°C e 32°C. O tempo será predominantemente de sol com algumas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva em alguns dias. A umidade relativa do ar será elevada, variando entre 49% e 99%. Esteja preparado para as mudanças no tempo e mantenha-se hidratado durante o dia. Aproveite o tempo bom e cuide da sua saúde!