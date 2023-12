Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Campo Grande (MS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima varia de 31°C a 33°C, enquanto a temperatura mínima varia de 23°C a 24°C. Haverá sol com muitas nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite em alguns dias, além de aumento de nuvens ao longo do dia e possibilidade de garoa em outros. Fique por dentro das condições do tempo e se prepare para uma semana quente e úmida em Campo Grande.