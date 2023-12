Confira a previsão do tempo para Cambará do Sul (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima ficará entre 19°C e 21°C, enquanto a mínima variará de 13°C a 16°C. O céu ficará nublado com possibilidade de chuva em alguns dias, e a umidade relativa do ar estará elevada, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para o tempo instável em Cambará do Sul nos próximos dias.