Confira a previsão do tempo para Cambará do Sul (RS) nesta terça-feira, dia 26 de dezembro de 2023, durante o verão. A temperatura máxima será de 23°C e a mínima de 15°C. Não há previsão de chuva para a cidade. Aproveite o dia com segurança e fique atento às recomendações de proteção solar e hidratação.