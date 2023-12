A temperatura em Cachoeirinha (RS) para este dia de quarta-feira (6 de dezembro de 2023), na estação da primavera, variará entre 21°C e 27°C. Esteja preparado para um tempo chuvoso durante o dia e na noite, com ventos soprando na direção Leste e uma probabilidade de 88% de chuva, totalizando 25mm. A umidade relativa do ar ficará entre 88% e 95%, deixando o tempo úmido. O índice máximo de UV será de 2,8, indicando baixos níveis de radiação UV. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o seu dia!