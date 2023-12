Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana em Boa Vista (RR). No sábado (23/12/2023), a cidade terá tempo quente de verão, com temperatura máxima de 34°C e mínima de 25°C. Já no domingo (24/12/2023), o tempo continuará quente, com máxima de 33°C e mínima de 26°C. Ambos os dias terão céu predominantemente nublado, com pancadas de chuva previstas para a tarde e a noite. Esteja preparado para um fim de semana quente e úmido em Boa Vista.