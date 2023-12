Este é o relatório do tempo para Boa Vista (RR) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará entre 34°C e 36°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 24°C e 25°C. Haverá sol com algumas nuvens em todos os dias, com pancadas de chuva na tarde e na noite. O vento irá soprar predominantemente na direção Leste-Nordeste, com velocidade entre 7 km/h e 24 km/h. A umidade relativa do ar ficará entre 43% e 85%, deixando o tempo bastante úmido. Fique atento aos momentos de chuva e proteja-se do sol intenso.