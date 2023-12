Este é o relatório do tempo para a cidade de Bento Gonçalves (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a cidade experimentará temperaturas elevadas, típicas do verão. A temperatura variará entre 19°C e 25°C no dia 25/12/2023, entre 17°C e 26°C no dia 26/12/2023, entre 14°C e 26°C no dia 27/12/2023, entre 18°C e 24°C no dia 28/12/2023, e entre 20°C e 29°C no dia 29/12/2023. Não deixe de se proteger do sol e se hidratar bem!