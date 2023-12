Confira a previsão do tempo para Bento Gonçalves (RS) nesta quarta-feira (20 de dezembro de 2023), durante a estação da primavera. A temperatura máxima será de 29°C e a temperatura mínima será de 17°C. Prepare-se para variações na temperatura ao longo do dia e aproveite as condições do tempo para desfrutar das atividades ao ar livre na cidade (estado).