Confira a previsão do tempo para a cidade de Belo Horizonte (MG) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 18°C e 32°C. Haverá sol com aumento de nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva previstas para a tarde e a noite. Esteja preparado para as mudanças no tempo e mantenha-se informado!